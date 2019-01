Iscrizioni alle scuole infanzia comunali anno scolastico 2019/2020

CREMONA - Al via da lunedì 7 gennaio le iscrizioni alle scuole infanzia comunali, che sarà possibile effettuare sino giovedì 31 gennaio in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni alle scuole infanzia statali e alle scuole primarie.

Possono fare domanda di iscrizione i bambini residenti nel Comune di Cremona, nati negli anni 2016, 2015 o nel 2014, in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per l'accesso ai servizi 0 – 6 anni.

Anche quest’anno sarà possibile effettuare l’iscrizione sia negli uffici, durante gli orari di apertura al pubblico (avendo con sé la CRS/CNS, Carta Regionale o Nazionale dei Servizi - tessera sanitaria del genitore che effettua la richiesta), sia in modalità telematica, comodamente da casa, in qualsiasi momento della giornata, nel periodo compreso tra le ore 8 del 7 gennaio e le ore 20 del 31 gennaio 2019.

La procedura online per le iscrizioni alla scuola infanzia è del tutto analoga a quella cartacea, ma offre il vantaggio di essere effettuabile da casa anche in orari in cui gli uffici comunali sono chiusi, offrendo quindi al cittadino una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; in caso di dubbi è sempre possibile telefonare agli uffici comunali per avere chiarimenti e supporto alla compilazione della domanda.

Per l’iscrizione online è necessario prima registrarsi ai servizi online del Comune di Cremona tramite CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) oppure tramite una registrazione manuale. La registrazione è effettuabile in qualsiasi momento, tuttavia si consiglia di registrarsi appena possibile, in quanto la procedura può richiedere alcuni giorni lavorativi per essere conclusa. Una volta ottenute le credenziali di accesso si può procedere all'iscrizione online alla scuola. È stata predisposta una guida per aiutare l'utente in ogni passaggio della procedura telematica.

Gli uffici del Settore Politiche Educative sono a disposizione per ogni chiarimento e sono aperti per accogliere le iscrizioni, in modalità tradizionale, il lunedì, il martedì, il giovedì, e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30, mentre il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30 da lunedì 7 a giovedì 31 gennaio 2019.

Si ricorda infine che il punteggio finale per la formulazione della graduatoria di accesso è assegnato in base a criteri definiti dal Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia, che non prevede un ordine di priorità temporale rispetto alla data di presentazione della domanda all’interno del periodo di apertura delle iscrizioni.

