Un anno in aula: Bona resta lo ‘stakanovista’

CREMONA - Insieme alla presidente del consiglio Simona Pasquali, con identico numero di presenze alle votazioni — 451 per una percentuale del 98,7 per cento —, nel 2018 come nel 2017 è ancora Rodolfo Bona, consigliere comunale del Partito Democratico, lo stakanovista dei lavori in aula.

Sopra le 400 partecipazioni al voto anche Luca Burgazzi, sempre del Pd, a quota 424 con 13 documenti depositati nell’anno; Santo Canale con 417; Paolo Carletti con 401, Giovanni Gagliardi con 436 e Luigi Lipara con 416. Numeri che dimostrano impegno costante anche quelli dei consiglieri di Fare Nuova la Città: 437 i voti registrati di Michele Bufano, 410 quelli di Alessio Antonioli e 408 quelli di Sara Arcaini.

Fra i banchi delle minoranze, spiccano i numeri della Lega Nord. Lista Perri: sempre ‘sul pezzo’ Maria Vittoria Ceraso, con l’81,2 per cento di presenze alle votazioni e 53 documenti, mentre il meno presente di tutti, al netto di chi è subentrato in corsa come Franca Zucchetti e Roberto Cigala, risulta Marcello Ventura, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, con 252 presenze al voto (pari al 55,1 per cento) e 38 istanze avanzate al consiglio.

