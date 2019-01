Famiglia intossicata, grave una bambina

CASTELVERDE - Fuga di monossido mercoledì 2 gennaio 2019 alle 21.30 a Costa Santa Caterina: una bambina di un anno e mezzo finisce in ospedale. «La piccola non si sentiva bene e ci siamo preoccupati», hanno raccontato alcuni parenti. Stando a quanto riportato fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero tali da far temere per la sua incolumità. Stanno meglio il padre, la madre e il fratello, componenti della famiglia di origine egiziana rimasta coinvolta nell’episodio.

Anche loro sono stati sottoposti alle cure mediche del caso. L’intervento dei mezzi di soccorso è stato tempestivo. Nella piccola frazione di Castelverde sono infatti arrivate a sirene spiegate un’ambulanza della Cremona Soccorso di Vescovato e un’automedica. Le cause che hanno portato al verificarsi della fuga di monossido sono ancora in corso di accertamento, ma sembra che l'origine possa essere una stufa.

