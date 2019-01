«Vita troppo difficile». Un 27enne si corica sui binari

CAORSO - Ha tentato il suicidio sdraiandosi sui binari ma, grazie alla tempestiva segnalazione di un passante e al pronto intervento dei carabinieri, è stato tratto in salvo e ora sta bene.

E’ successo il giorno di San Silvestro, attorno alle 13, nei pressi della stazione ferroviaria di Rottofreno in provincia di Piacenza, e il protagonista della vicenda è un 27enne di Caorso. Ha raggiunto in auto la località e, stando a quanto ha in seguito riferito alle forze dell’ordine, ha deciso di farla finita per delusioni familiari e d’amore.

