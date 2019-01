‘I ladri hanno preso i gioielli della nostra infanzia’

CASALBUTTANO - Proprietari fuori, ladri in casa: rubati da un’abitazione del centro gioielli, oggetti, un orologio e del denaro contante. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. E per i proprietari l’amara sorpresa è arrivata una volta rientrati a Casalbuttano, verso le 18.30: «Dispiace non tanto per il valore economico di ciò che è stato rubato – raccontano amareggiati – ma per quello affettivo. La banda ci ha portato via anche i braccialetti d’oro, preziosi che avevamo da quando eravamo bambini e che ci avevano regalato i nostri genitori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO