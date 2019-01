Stradivari e il suo ‘saper fare’ volano in Colombia

CREMONA - La liuteria cremonese vola in Colombia e la sua scuola, che da ottant’anni rinnova la tradizione di Stradivari, Amati e Guarneri del Gesù, va alla conquista del nuovo mondo. E se qualche tempo fa il presidente del consorzio, Giorgio Grisales, non esitò a dire che il Sud America poteva diventare un mercato interessante per i liutai cremonesi, l’interesse per il ‘saper fare liutario’ bene immateriale dell’umanità passa attraverso l’istituto di istruzione superiore Stradivari e il Forum delle scuole di liuteria italiana.

E’ questo il titolo del simposio a cui parteciperà la scuola internazionale di liuteria, diretta da Daniele Pitturelli, che l’8 gennaio prossimo volerà a Cartagena, dove ogni anno si svolge dal 4 al 13 gennaio il Festival internazionale di musica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO