Scontro fra due auto e scooter contro furgone: tre feriti

CREMONA - Ancora incidenti, oggi mercoledì 2 gennaio 2019, lungo le strade della città. Il primo si è verificato intorno alle tre del mattino in via San Quirico: si è trattato di un fuori strada e a finire oltre la carreggiata è stata un’utilitaria con due giovani a bordo. Bilancio: danni al mezzo, nessun ferito.

Poco prima delle dieci e mezza, invece, scontro fra scooter e furgone in via Castelleone: stando ai primi accertamenti, eseguito dagli agenti della polizia locale, l’autocarro Iveco si sarebbe fermato per concedere la precedenza a due pedoni in procinto di attraversare la carreggiata sull’apposito attraversamento pedonale e il conducente del ciclomotore non avrebbe fatto in tempo a frenare, finendo contro il furgone. Il conducente del motorino, un ottantenne soccorso dagli operatori del 118 e poi trasportato al pronto soccorso, ha riportato ferite lievi.

Poco prima di mezzogiorno, invece, scontro fra due auto lungo via Giuseppina: ne sono rimasti coinvolti e leggermente feriti un 50enne e una 71enne, l’uno e l’altra soccorsi dagli operatori de 118. Cause e dinamica di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri. Sono state minime le ripercussioni sul traffico, rallentato per una decina di minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO