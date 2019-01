Veleni ‘spazzati’ via dopo cinque giorni

CREMONA - Il bel tempo ha allentato la morsa dello smog. I dati trasmessi oggi dall'Arpa Lombardia, nella provincia di Cremona, è stato rilevato che ieri mercoledì 2 gennaio 2019 è avvenuto il rientro sotto la soglia limite del PM10 (50 microgrammi/m3).

In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, mercoledì 2 gennaio, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia è infatti di 38,8. Venendo alla città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 43, Cadorna 47, Spinadesco 37, per una media di 42 microgrammi/m3.

Il comune di Cremona quindi non ha preso nessuna decisione sulle limitazioni ipotizzate ieri, ma invita i cittadini ad attuare comportamenti virtuosi, quali limitare l'orario di funzionamento degli impianti termici e a limitare gli spostamenti con mezzi privati.

Un po' di tregua, dopo che nebbia e smog - fitta la prima, preoccupante per i valori in aumento il secondo - avevano tenuto in scacco la città e il territorio per cinque giorni consecutivi.

