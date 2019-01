Commercio, chiuso il market Crai di piazza Marconi

CREMONA - Il centro in sofferenza sul fronte del commercio perde un altro pezzo: è chiuso da martedì 1 gennaio, e sono in corso le operazioni per svuotarlo di merce e scaffali, il market Crai di piazza Marconi, un supermercato che per anni, lì sotto i portici della piazza, è stato come un negozio di vicinato, di quartiere, a vocazione familiare e con un gruppo di commessi che chiamavano i clienti per nome. Le ragioni dell'ennesimo addio, di un'altra seracinesca che si abbassa, sarebbero da imputare all'affitto alto. E intanto altre persone restano disoccupate.

