Smog, superata per 5 giorni consecutivi la soglia di PM 10

CREMONA - Dai dati trasmessi mercoledì 2 gennaio da ARPA Lombardia, nella provincia di Cremona, è stato rilevato che martedì 1 gennaio è avvenuto il quinto superamento consecutivo della soglia limite del PM10 (50 microgrammi/m3). In base ai dati rilevati, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia è infatti di 68. Venendo alla città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 68, Cadorna 67, Spinadesco 70, per una media di 68 microgrammi/m3. Bisognerà comunque attendere, come disposto dalla Regione Lombardia la giornata di giovedì 3 gennaio (giorno di controllo) per valutare l'attivazione delle misure temporanee di primo livello dalla giornata di venerdì 4 gennaio.

L'Amministrazione comunale invita i cittadini ad attuare comportamenti virtuosi, quali limitare l'orario di funzionamento degli impianti termici, nonché a limitare gli spostamenti con mezzi privati. Continua la diffusione tramite web, nei luoghi pubblici e in quelli di maggiore frequentazione la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della qualità dell’aria per la nostra salute e l’ambiente e di informazione sulle misure introdotte dalla legge regionale per il contrasto all’inquinamento atmosferico.

