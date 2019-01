Nuovo impianto luci alla palestra Bissolati

CREMONA - Con l’installazione di 12 proiettori Led ad alta efficienza energetica, è stato completato nei giorni scorsi l’ammodernamento dell’illuminazione alla palestra Bissolati di Cremona in via Tagliamento. L’operazione è stata eseguita dalla Polisportiva Oratorio S.Ilario asd società sportiva utilizzatrice dell’impianto di proprietà del Comune di Cremona che sconterà l’importo sostenuto per i lavori dal canone di concessione previsto per i prossimi anni. L’assessore allo Sport Mauro Platè insieme a Tania Secchi, dirigente dell’Economato del Comune di Cremona, hanno visitato l’impianto e verificato direttamente l’efficacia dell’intervento. I 12 corpi illuminanti a tecnologia Led installati hanno portato un miglioramento della qualità della luce in palestra sia in termini di resa cromatica che di livello di illuminamento, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento del CONI in ambito di impianti sportivi.

Nelle prossime settimane è previsto un nuovo intervento, sempre a cura della Polisportiva S.Ilario, questa volta sull’impianto di riscaldamento che necessita di migliorie per renderlo più funzionale alle esigenze degli utenti. Anche in questo caso la collaborazione con l’Amministrazione comunale sarà fondamentale per mantenere in piena efficienza un impianto sportivo molto utilizzato, patrimonio importante del quartiere e della comunità.

