Prosegue il Natale da favola. Ancora molte le iniziative

CREMONA - Le iniziative del Natale da favola con appuntamenti per bambini e famiglie proseguono sabato 5 gennaio, quando, dalle 16 alle 19, tra corso Campi, corso Garibaldi, Galleria 25 Aprile, i giardini di piazza Roma e corso Mazzini, si svolgerà il viaggio della Regina dei ghiacci Elsa e dei suoi amici, personaggi di Frozen - Il regno di ghiaccio (Frozen) film cult di animazione diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, prodotto dalla Walt Disney Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi.

Infine, domenica 6 gennaio, ai giardini di piazza Roma e a SpazioComune (piazza Stradivari, 7), altro appuntamento per bambini e famiglie, Aspettando la Befana 2019, giochi tra scope calzini a cura di CIRC-US, progetto che nasce dall’esperienza e passione di Sara Pantaleo per il movimento e dalla convinzione che l’attività fisica debba essere parte integrante della quotidianità di ognuno di noi, così da avvicinare grandi e piccini al mondo del circo.

Oltre agli spettacoli e alle mostre in programma in questo periodo, ai giardini di piazza Roma, sino al 6 gennaio, sono presenti giostre e animazioni per i bambini, mentre nella Sala Decurioni di Palazzo Comunale, sino al 13 gennaio, è possibile visitare l’esposizione di presepi organizzata dalla sezione cremonese dell’Associazione Amici del Presepio con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Fino al 19 gennaio gennaio 2019, al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”, c'è la mostra dedicata ai piccoli presepi, realizzata grazie alle rappresentazioni scultoree, pittoriche, in legno, grafiche e di espressione composita portate da singoli, gruppi e scolaresche.

Da segnalare infine, fino a domenica 6 gennaio 2019, tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 16 alle 19, nella sede dell'Associazione Tapirulan di via XX Settembre, 22, la mostra Le ricette di Ugo gustosamente illustrate. L’estro culinario di Ugo Tognazzi incontra la creatività degli illustratori, il gusto prende forma e colore in una manciata di ricette da provare o semplicemente da contemplare. L'esposizione, che rientra tra l'altro nel programma dell'edizione 2018 Cremona per Ugo, è l'anteprima di alcune tavole che verranno pubblicate nel 2019 in un ricettario illustrato.

