Giro d’affari da oltre 60 milioni di euro

Più di 60 milioni di euro giocati alle slot machine nel 2017 in 45 Comuni del territorio. Il dato esatto è di 61,2 milioni di euro e testimonia una leggera crescita rispetto al giro d’affari da 60,4 milioni di euro registrato l’anno precedente. Nel confronto tra il 2016 e il 2017 si nota che in ben 25 paesi l’azzardo relativo alle ‘macchinette’ di bar, tabaccherie e sale giochi è aumentato. Mentre in 19 realtà del territorio si è giocato meno. L’unico paese in cui non è cambiato nulla è stato Pessina Cremonese con la conferma di 1,12 milioni di euro spesi.

In linea generale la tendenza vede dati in diminuzione nei centri più popolosi come Castelleone (9.472 abitanti, da 4,23 milioni a 4,17 milioni), Soresina (8.915abitanti, da 6,01 milioni a 5,95 milioni), Soncino (7.648 abitanti, da 4,24 milioni a 4,04 milioni) e soprattutto spicca Pizzighettone (6.465 abitanti) dove dai 4,11 milioni del 2016 si è passati ai 3,88 milioni del 2017. Numeri sempre alti ma che indicano comunque una flessione. Mentre i Comuni in cui nel 2017 si è complessivamente giocato meno sono stati Castelvisconti con 20,80mila euro, rispetto ai 41,97mila dell’anno prima, e Azzanello con 53,24mila euro.

