Sfodera una scacciacani sul treno paura a bordo

CREMONA - Minuti di grande apprensione quelli vissuti la vigilia di Natale a bordo di un treno che in serata percorreva la tratta Brescia-Cremona. Il tutto a causa della condotta di un uomo che non ha trovato di meglio che sfoderare quella che sembrava in tutto e per tutto una pistola, allo scopo di mostrarla all’uomo che viaggiava con lui.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di alcuni viaggiatori i quali, chiaramente allarmati, temendo il peggio, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine con una telefonata. A San Zeno sono saliti a bordo i carabinieri, che hanno verificato come la pistola fosse, in realtà, una scacciacani. Il possessore è stato comunque deferito per interruzione di pubblico servizio.