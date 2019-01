Via l’oro. E i ladri mangiano minestra e prosciutto

BONEMERSE - Ladri in azione in via Anselmi. Per la terza volta nel giro di un mese i malviventi hanno preso di mira una persona anziana che vive da sola. Questa volta però oltre al bottino di gioielli d’oro, la gang ha addirittura mangiato minestrone e prosciutto e riposto i piatti nel lavandino. A raccontare questi drammatici momenti è proprio la derubata, una 88enne residente in una villetta a schiera all’inizio di via Anselmi.

«Quando sono rientrata – racconta l’88enne – ero molto stanca e sono andata direttamente a letto. Lascio sempre le luci di casa accese quando esco, per cercare di depistare i ladri. Quando mi sono svegliata la mattina ho notato qualcosa di strano. I cassetti del comò dove ripongo i gioielli non c’erano più. Sono scesa e ho capito che erano venuti i ladri». I cassetti contenenti i preziosi erano stati riposti sul divano del soggiorno. I ladri avevano rubato una collana con la croce d’oro, un altro prezioso da appendere al collo e l’orologio del marito, un caro ricordo. «Il giorno prima avevo cucinato il minestrone – prosegue – e comprato del prosciutto che avevo messo in frigorifero, mi hanno mangiato tutto e hanno messo i piatti e le pentole nel lavandino. Hanno poi staccato l’icona della Madonna che ho in corridoio e il quadro di padre Pio appeso in cucina (forse alla ricerca di una cassaforte, ndr). Il telefono è stato gettato nel bidone dell’immondizia, forse per evitare che chiamassi qualcuno nel caso in cui mi svegliassi». Un episodio che crea molta preoccupazione in paese.

