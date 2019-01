Dopo l’Epifania al via le iscrizioni online

CREMONA - Dopo l’Epifania, si tornerà a scuola, ma partirà l’ultima fase della ‘caccia all’iscritto’, le ultime giornate di scuola aperta per raggiungere il numero di studenti necessari a mantenere se non ampliare l’organico, ovvero il numero di classi e, quindi, docenti. Le famiglie che hanno bambini che il prossimo anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la prima della scuola primaria, la prima media o il primo anno di superiori dovranno effettuare la scelta, iscrivendosi online dal 7 al 31 gennaio prossimi.

Prima di perfezionare l’iscrizione, chi non fosse in possesso delle credenziali informatiche per accedere al servizio dovrà registrarsi presso il portale del Miur. Per questo, già dallo scorso 27 dicembre si può accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.

Dal 7 al 31 gennaio: questo l’arco di tempo durante il quale potranno essere effettuate le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Le iscrizioni on line riguardano gli studenti che il prossimo anno dovranno frequentare la prima classe della primaria, la prima media e il primo anno di superiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO