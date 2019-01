E' Nicole la prima nata del 2019

CREMONA - Si chiama Nicole Guarino, la prima cremonese a vedere la luce nel 2019. E’ nata nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Maggiore alle 14,47 di oggi primo gennaio 2019. Parto naturale e 3 chili e 885 grami alla prima pesata. La piccola sta benissimo, come la madre, Luisa Magistrati. Attorno a lei l'affetto del marito e padre di Nicole, Giacomo Luca Guarino, e dalla primogenita , Emma, 7 anni. Per tutti loro, che risiedono a Costa Sant’ Abramo, una giornata importante, piena di gioia.

Quindici ore e trentotto minuti prima dell’arrivo di Nicole, l’ultimo parto del 2018 ha avuto per protagonista un’altra bimba, Fiore, primogenita di Vera Pagliari e di Fabio Berrnuzzi, coniugi residenti a Casalmaggiore. Fiore, che sta bene, come la madre, è venuta alla luce alle 23,09.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO