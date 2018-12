Nella morsa dei veleni: 'soffoca' tutta la Lombardia

CREMONA - Serve la mascherina: anche sabato 29 dicembre, come venerdì e come giovedì, Cremona stretta nella morsa dello smog. Fuorilegge, di nuovo, per il terzo giorno consecutivo, sia le polveri sottili che l’ancora più insidioso particolato fine.

I valori delle Pm10, così come sono stati rilevati dalle tre centraline Arpa che monitorano l’aria della città e della sua cintura: a dispetto della soglia di allarme fissata a cinquanta microgrammi al metro cubo, concentrazione pari a 79 microgrammi in piazza Cadorna e in via Fatebenefratelli e a 70 a Spinadesco.

E quelli delle Pm2,5: contro il tetto ritenuto pericoloso per la salute di 25 microgrammi al metro cubo, sono state riscontrate a 64 microgrammi in piazza Cadorna, a 72 in via Fatebenefratelli e a 67 a Spinadesco.

Inquinanti in crescita progressiva, cappa che non si scalfisce. E che presumibilmente, viste le permanenti condizioni di bel tempo accompagnato anche da nebbia, rimarrà incombente sul territorio anche nelle prossime ore. Qui come in tutto il resto della Lombardia: tutti i capoluoghi sotto scacco ad esclusione di Sondrio, di Varese e di parti delle Valli Bergamasche.

