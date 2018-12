Tamoil, bonifica dell'ex raffineria ok. Avanti la demolizione

CREMONA - Sta proseguendo senza particolari criticità, rispettando anche il cronoprogramma che prevede la fine del cantiere entro il 2019, l’intervento di dismissione degli ex impianti di raffinazione della Tamoil. Concluse tra fine settembre e inizio ottobre le operazioni preliminari, sono in corso bonifica e demolizione delle strutture produttive. L’operazione è stata affidata alla Armofer, azienda pavese specializzata. L’area di intervento è stata suddivisa in sei zone e con mezzi speciali attrezzati con apposite ‘cesoie’ si stanno tagliando metalli e strutture di cemento armato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO