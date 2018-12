Don Piccinelli agli sposi cristiani: tornate a fare figli

SORESINA - «Se gli sposi​ cristiani non si riapproprieranno della loro vocazione ad essere fecondi, nel giro di pochi decenni la comunità cattolica a Soresina diventerà una esigua minoranza». L'appello, o la provocazione (a seconda dei punti di vista), è del parroco don Angelo Piccinelli, che in chiesa, nel corso delle recenti festività, ha esortato i fedeli a proliferare, accantonando egoismi e logiche di convenienza individuali. «Se l’ossessione per il benessere e l'autorealizzazione, che generano chiusura e morte nelle giovani coppie, non lascerà il posto alla cultura della vita, non ci sarà avvenire per noi».

