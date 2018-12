Orologiaio imbavagliato, in cella uno dei quattro rapinatori

CREMONA - Poco più di cinque anni fa, la mattina del 6 settembre 2013, Mario Bergamaschi, 82enne pensionato con casa a Cavatigozzi, era nel laboratorio attiguo alla sua abitazione a riparare orologi. Aveva sentito bussare alla porta e aveva aperto. Ritrovandosi in balìa di quattro banditi. Era stato immobilizzato, legato ad una sedia, incappucciato: la bocca ‘tappata’ con lo scotch. Lui bloccato, i rapinatori rapidi nello svuotare la cassaforte e fuggire con un bottino di 60mila euro in contanti e 15mila euro in gioielli. Di quella banda facevano parte Mirko Maruti, 32 anni, residente a San Daniele Po, e Maurizio Boccoli, 34 anni, casa in via Burchielli, nel quartiere Po. Due vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, Maruti e Boccoli sono stati condannati: il primo a otto anni di reclusione, l’altro a sette. E proprio nei giorni scorsi, diventata esecutiva la pena, Boccoli è stato tradotto in carcere: a prelevarlo dalla sua abitazione per poi condurlo a Cà del Ferro sono stati i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO