E' polemica social: 'I libri non fanno paura'

CREMONA - Un appello alla «società civile», affinché la ‘casetta dei libri’, soprattutto fiabe per i bambini, resti dov’è: sotto i portici del Boschetto, accanto all’ingresso del condominio, civico 93. «Portici privati, non ci hanno neanche avvisato», ribatte chi in quella palazzina ci abita o chi è proprietario di qualche negozio sotto quei portici, per i quali è una questione di «principio» e di «sicurezza», perché «se qualcuno ci sbatte contro e si fa male, ne risponde il condominio». Ma anche «una inutile polemica ». Che, però, non si spegne. E rimbalza sui social. A lanciare l’appello «alla società civile» è Stefano Ferraina. «Dovrebbero aprirne almeno dieci, per dare un segnale a chi vuole deliberatamente infondere rassegnazione. Ricordo una Cremona civile che sapeva reagire. Se necessario, invierò dei libri». Il suo commento, Ferraina, lo pubblica sulla bacheca di Antonella Nuovo, magistrato di Cremona. «Ma che tristezza, che squallore... siamo diventati questo? E’ diventata pericolosa una casetta con i libri per i bambini? Mettetela sotto casa mia, la arricchirò personalmente con altri libri», ha postato il magistrato.

