Ladri nella casa del vicino, carabinieri allertati e colpo sventato

CREMONA - Nel corso della notte tra il 27 ed il 28 dicembre, i carabinieri del Norm di Cremona sono intervenuti in via Giordano, su richiesta di un cittadino che svegliato da alcuni colpi di piccone si accorgeva che nella casa di un vicino, un 64enne, assente in quanto in vacanza, vi era una luce di una torcia accesa. Al momento dell’arrivo della pattuglia dei militari, verosimilmente avvertito da un complice posizionato all’esterno, un ladro saltava dal balcone, ma prima lanciava un borsone che è stato abbandonato dai ladri, fuggiti a piedi, per la presenza dei carabinieri. Scaturiva un inseguimento nei confronti del primo ladro intercettato all’uscita dell’abitazione, che comunque riusciva a far perdere le tracce nascondendosi in una vicina area verde. All’interno del borsone recuperato, i militari rinvenivano molti monili in oro ed altri oggetti che dal sopralluogo effettuato risultavano essere stati asportati dall’abitazione del 64enne in vacanza e dall’interno di una cassaforte aperta utilizzando un flessibile. Le ricerche dei malviventi proseguivano per tutta la notte con una “battuta” della vasta area di campagna circostante, da parte di più equipaggi dell’Arma fatti convergere nella zona. La refurtiva è stata restituita al proprietario rientrato subito dalla vacanza. Continuano le indagini dell’Arma al fine di identificare gli autori del furto e di altri episodi che non si esclude possano essere stati commessi negli ultimi giorni e che potrebbero essere non essere stati ancora scoperti dai proprietari temporaneamente assenti per le festività.