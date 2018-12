Raid notturno alla sala giochi, fuga sull’auto rubata e per i campi

CREMONA - Una notte di furti, di porte forzate e di macchinette scassinate, di fughe in auto e per i campi, aiutati dalla nebbia. Ore cariche di adrenalina quelle vissute tra venerdì 28 e sabato 29 dicembre 2018 da almeno due ladri entrati in azione a più riprese da una parte e dall’altra del Po.

Questa, al momento, l’ipotesi formulata dagli investigatori, che devono mettere insieme le tessere del puzzle per far luce su quanto accaduto. Punto culminante, la razzia messa a segno nella sala giochi adiacente il Bar Maris, in via Persico, in prossimità del semaforo, di fronte all’edicola.

Nel percorrere via Brescia, nei pressi di Pozzaglio, una pattuglia dell’Arma ha incrociato l’auto con a bordo i banditi, una Ford Fiesta. E alla vista del lampeggiante blu, i banditi non hanno esitato a lasciare il mezzo e a dileguarsi nei campi.

