Avanti la parte ‘sanitaria’, affidati i lavori

CREMONA - Il Comune accelera nell’intervento di sistemazione del canile di via Vecchio Casello: in particolare, sono stati affidati i lavori di completamento del nuovo canile sanitario obbligatorio da legge regionale e della piastra servizi con contestuale messa in sicurezza delle canalette di raccolta dell’acqua. Dell’intervento si occuperà l’impresa Sant’Orsola di Cremona e l’importo complessivo delle opere, definite nella determina dirigenziale firmata dal direttore del settore Lavori Pubblici Marco Pagliarini, ammonta a 135mila euro. Una somma totalmente coperta dal lascito Somenzi.

E il canile sarà intitolato a Valentina Viero, giovane veterinaria di Cremona che ha perso la vita in un incidente stradale. Lo ha deciso la giunta. Motivazione: «Valentina ha sempre manifestato una piena dedizione per la difesa degli animali, lavorando con generosità e tenerezza per proteggere e curare al meglio gli animali a lei affidati».

