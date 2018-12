Una donna trovata morta in casa

CREMONA - Una anziana è stata trovata morta, nel tardo pomeriggio di sabato 29 dicembre 2018, nella sua abitazione.

Trovata senza vita all’interno della sua casa, al civico 9 di piazza Bernardino De Lera, a pochi metri da via Cà del Vescovo e dal supermercato Coop. L'intervento dei vigili del fuoco, sollecitati dalle chiamate alla donna, tutte senza risposta. Una volta sul posto - alla presenza delle forze dell’ordine, come previsto in questo tipo di interventi - gli uomini del comando di via Nazario Sauro sono entrati nell’appartamento e pochi istanti dopo hanno scoperto la verità, la più amara. A seguire sono stati svolti tutti gli accertamenti da parte dei sanitari del 118 che hanno fornito alle forze dell’ordine una serie di valutazioni per quel che concerne le cause del decesso, che dovrebbero essere naturali.

