Incidente, due persone ferite

Grave incidente sabato mattina, poco prima delle 5, lungo la provinciale che collega Fiesco a Soresina. Due le persone coinvolte, una delle quali investita, da quel che si è appreso, nel tratto di strada che attraversa il territorio di Trigolo. Si tratterebbe di un 23enne e un 38enne. L'uomo con le condizioni più serie risiede proprio a Trigolo, ed è ricoverato in ospedale a Cremona ma, a quanto pare, non in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze del 118, un'auto medica. Rilievi in corso da parte della polstrada di Casalmaggiore.