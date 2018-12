Semaforo rosso, 130 multe in 40 giorni

CORTE DE’ CORTESI - Più di cento multe in soli 40 giorni: in centro paese a Cignone gli automobilisti passano con il semaforo rosso con una frequenza allarmante. In poco più di un mese il nuovo rilevatore di infrazioni semaforiche posizionato lungo la Quinzanese ha evidenziato 130 casi analoghi, facendo così scattare sanzioni da 135 euro e sei punti in meno sulla patente per tutti coloro che, pericolosamente, non si sono fermati al segnale di stop. «Dato preoccupante - commenta il capo dei vigili Luciano Baccanti -, non ci aspettavamo numeri così elevati. L’obiettivo è garantire la sicurezza e non fare cassa, come si può intuire dal tipo di sanzione. E purtroppo i dati stanno confermando che c’è questa problematica: in tanti passano con il rosso».





