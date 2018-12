Lampioni di nuovo ko, passaggio a livello al buio

CASALBUTTANO - Lampioni di nuovo ko e il passaggio a livello di via Bergamo resta pericolosamente al buio. Un mese dopo il primo guasto, infatti, alcuni punti luce posizionati nei pressi dell’attraversamento ferroviario hanno smesso di funzionare. A questo si aggiunge la fitta nebbia di questi giorni che sta riducendo e non di poco la visibilità. Interpellata sulla questione, la Provincia fa sapere che «gli uffici dedicati hanno inviato segnalazione per intervento alla ditta preposta».

