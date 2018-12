E' morto l'ex vice comandante dei vigili Ferrari

CREMONA - E' morto in ospedale, dove era ricoverato dalla notte tra Natale Santo Stefano nel reparto Terapie intensive a causa di una emorragia cerebrale, Roberto Ferrari. Il 59enne ex vice comandante della polizia locale era da poche settimane in pensione.

“È stato un dono. Per me che come sindaco e come uomo - ha detto il primo cittadino Gianluca Galimberti - ho avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare con lui. Di vederlo all’opera con bambini, quartieri, anziani, cittadini e colleghi, sempre con quella gentilezza e con quella passione per il suo lavoro che lo caratterizzava. È stato un dono per il Comune e per la città, portando competenza, passione, lealtà e bontà d’animo che non è vero che contraddice la divisa, anzi, la incarna, la rende umana. È stato certamente un dono per la sua famiglia alla quale come Amministrazione siamo vicini con affetto e commozione. Siamo sconvolti. Lascerà un vuoto grande..ora è il momento del silenzio, della vicinanza e della preghiera!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO