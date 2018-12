Auguri in musica, il grande cuore di Gianni Morandi

ROBECCO - Il grande cuore di Gianni Morandi, un Babbo Natale senza la classica barba bianca ma che grazie alla sua voce e al suo sorriso ha reso indimenticabili le festività alla casa di riposo di Robecco. Con un video messaggio di auguri il noto cantante ha infatti esaudito il desiderio della 93enne Maria, ospite della Rsa cremonese che adora cantare e che aveva chiesto una dedica musicale all’artista. Dopo aver intonato il brano ‘In ginocchio da te’ l’eterno ragazzo le ha poi fatto una promessa: «Ciao Maria, so che ti piace tanto la musica e ti piacciono le mie canzoni. Spero di venirti a trovare presto». Per un incontro a suon di note che gli animatori stanno già organizzando. «Gianni Morandi è stato super - spiega l’animatrice della Fondazione di Robecco Carla Gonzini –, le sue canzoni hanno fatto storia e con un piccolo gesto è riuscito a regalare grande gioia a Maria e al resto degli ospiti, da sempre suoi fans. Così per ringraziarlo del bel gesto abbiamo deciso di girare ed inviargli un video di risposta».

