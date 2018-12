Autovelox e telecamere in funzione sul ponte Verdi

SAN DANIELE PO - Sono entrati in funzione giovedì 27 dicembre autovelox e impianto per la rilevazione delle infrazioni semaforiche attivi sul ponte Giuseppe Verdi. Come promesso, gli strumenti posizionati prima delle festività natalizie, hanno iniziato ad immortalare i primi ‘trasgressori’. Non sono mancati disagi e polemiche all’indomani del posizionamento, con code chilometriche nelle ore di punta per i pendolari che ogni giorno si spostano tra Cremonese e Parmense.

Si tratta di due diversi impianti. Uno che rileva la velocità a metà del viadotto pronto a sanzionare chi, in entrambi i sensi di marcia, infrange il limite dei 30 chilometri all’ora. L’altro, collocato in prossimità dell’impianto semaforico sulla sponda sinistra del fiume Po, immortala invece chi passa con il rosso.

