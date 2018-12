Nuova 'porta' della città, la cascina rinasce con il ‘Roadhouse’

CREMONA - Sarà una nuova, smagliante, porta di ingresso a Cremona, frutto di un intervento di recupero rispettoso della tradizione secolare delle nostre cascine, nell’ambito di una città sempre più smart. Nasce con questi presupposti l’insediamento che sarà realizzato nel biennio 2019-2020 nell’area che si trova in via Mantova all’altezza dell’intersezione con via Santa Cristina, a breve distanza dall’imbocco dell’autostrada, il casello dell’A21 di San Felice. Il via libera al nuovo ristorante della catena ‘Roadhouse’ è arrivato nei giorni scorsi dalla commissione Territorio del Comune, che ha approvato lo spirito e i contenuti di quanto predisposto dal team progettuale di Fasarchitetti (Federico Fasani, Ilaria Antea Morandi, Michele Zavatti e Francesca Minelli). Oltre al Roadhouse ci saranno un bar, un bed & breakfast, altre attività commerciali inferiori ai 250 metri quadrati. «Non si tratta né di un fastfood né di grandi superfici di vendita. L’obiettivo - spiega Federico Fasani - è quello rispettare l’assetto originale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO