Si è spento a ‘La Pace’ il medico Guarneri

CREMONA - Si è spento nel pomeriggio di Natale nella casa di riposo ‘Luciana e Giovanni Arvedi’ - Fondazione La Pace il professor Gianluigi Guarneri, 91 anni, da alcuni mesi era ricoverato nell’istituto di via Massarotti. Medico molto conosciuto in città, gentile nell’animo e nel tratto, era nato a Soresina ma a sette anni con la famiglia si era trasferito a Cremona. Dopo gli studi classici al ‘Manin’ si era laureato in medicina, conseguendo poi due specializzazioni: in ostetricia e ginecologia e in anestesia e riabilitazione (di queste ultime aveva anche ottenuto la docenza). Aveva esercitato la professione in Ospedale maggiore e successivamente nelle cliniche ‘San Camillo’ e ‘Figlie di San Camillo’ oltre che, come medico di famiglia, nel suo studio di via Pallavicino.

