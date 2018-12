Raddoppio parcheggio della stazione, in arrivo i 2,4 milioni dalla Regione

CREMONA - È stata firmata la convenzione per il raddoppio e la riqualificazione del parcheggio della stazione di Cremona, opera interamente finanziata da Regione Lombardia con 2,4 milioni di euro. “Si tratta di un intervento molto importante per Cremona - ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – perché aumenta sensibilmente la dotazione di posti auto a favore degli utenti del servizio ferroviario, e nel contempo migliora la viabilità di accesso alla stazione, favorendo l’interscambio modale. Il cospicuo finanziamento messo in campo testimonia quanto Regione Lombardia sia concretamente vicina alle necessità del territorio cremonese”. Il cronoprogramma prevede che i lavori si concludano per la fine del 2019.

