Capodanno 2018 in piazza, vietato lo spray al peperoncino

CREMONA - Una grande festa in piazza Stradivari per salutare il 2018 e dare il benvenuto al 2019 con una attenzione particolare alla sicurezza. Sono stati illustrati a SpazioComune gli eventi che caratterizzeranno Cremona fino al 6 gennaio e il tradizionale appuntamento di capodanno. Presenti l’assessora Barbara Manfredini, Raffaella Minniti e Raffaella Santoro dell'Agenzia Justly-Around Music alla quale è stata affidata l’organizzazione, la gestione e la promozione degli eventi di Natale e Capodanno 2018 e Mariarosa Bricchi, vicecomandante della polizia locale, per spiegare i provvedimenti contenuti nelle due ordinanze emesse dal sindaco per il 31 dicembre. L’una riguardante il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere, e l’altra sulle misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di artifici pirotecnici. Quest’anno, tra l’altro, vi è anche il divieto di portare in piazza Stradivari, dalle 21 del 31 dicembre, alle 2 del 1° gennaio 2019, bombolette di spray urticanti (le ordinanze sono raggiungibili dalla sezione 'Ordinanze' del sito del Comune e dalla pagina dell'evento del Capodanno https://www.comune.cremona.it/node/484569 oppure si trovano ai seguenti link: https://www.comune.cremona.it/node/485328 https://www.comune.cremona.it/node/485327).

L’evento che animerà questo weekend è in programma sabato 29 dicembre, dalle 16 alle 19, a SpazioComune (piazza Stradivari, 7). Si tratta dell’ultima iniziativa di quest'anno, pensata appositamente per i bambini e le loro famiglie, con Facciamo insieme carte e cartoncini.

Lunedì 31 dicembre, dalle 21.30 alle 22.30, in piazza Stradivari pillole di intrattenimento per illustrare al pubblico in arrivo le attività in programma sino al 6 gennaio 2019 a cura del presentatore Luca Guarneri, il tutto inframmezzato da scambi musicali con il Dj Rocco. Dalle 22.30 alle 24 spazio alla musica con il concerto live della cover band SETTESOTTO, 7S8, composta da Lella Minniti, Pea Santoro, Diego Sciacovelli, Gianmarco Bassi e Vania Schino. Per l’occasione è stato creato l’hashtag #capodannodafavola, così da condividere sui social questo particolare momento.

I 7s8 sono la band ufficiale di Platinette e si distinguono per la formazione vivacissima, con due cantanti e tanta voglia di far divertire. Dal 2000 sono una delle cover band più gettonate e richieste nel panorama musicale e d'intrattenimento. Propongono quei brani che hanno fatto la storia della musica italiana e del pop dance internazionale, fino ad arrivare alle hit più suonate del momento. Forti per essere adatti ad ogni tipo di occasione, vantano significative presenze oltre che nei migliori locali, in convention, e nelle piazze più importanti. Eseguiranno un repertorio adatto a tutti, giovani e meno giovani, balli di gruppo per intrattenere il pubblico. Ci sono insomma tutti gli elementi per trascorrere una serata dinamica, divertente, energica ma anche elegante e soprattutto coinvolgente in attesa della mezzanotte, quando ci sarà il tradizionale brindisi per salutare il novo anno.

Dopo il brindisi con gli auguri del sindaco Gianluca Galimberti, dell’assessora Barbara Manfredini e dei componenti del Duc (Distretto urbano del commercio), promotori insieme al Comune e alla Camera di Commercio degli eventi natalizi e di fine anno, fino alle 01,00 DJ set con Rocco Stranges Dj by Gemelli Diversi. Presente sulle scene dai primi anni ’90, Rocco Stranges vanta al suo attivo numerose collaborazioni con discoteche, locali ed eventi tra i più prestigiosi su tutto il territorio nazionale. Dagli anni 2000 collabora con la band Gemelli Diversi. Dj versatile, nei suoi DJ set propone happy music con un repertorio che spazia dai classici italiani, alla disco e al rock.

Saranno presenti gli agenti della polizia locale che, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, garantiranno lo svolgimento in sicurezza dell’evento anche grazie all’ausilio degli steward appositamente ingaggiati dagli organizzatori della festa.

Gli appuntamenti per bambini e famiglie, sempre con filo conduttore le favole, proseguono sabato 5 gennaio, quando, dalle 16 alle 19, tra corso Campi, corso Garibaldi, Galleria 25 Aprile, i giardini di piazza Roma e corso Mazzini, si svolgerà il viaggio della Regina dei ghiacci Elsa e dei suoi amici, personaggi di Frozen - Il regno di ghiaccio (Frozen) film cult di animazione diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, prodotto dalla Walt Disney Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi.

Infine, domenica 6 gennaio, ai giardini di piazza Roma e a SpazioComune (piazza Stradivari, 7), altro appuntamento per bambini e famiglie, Aspettando la Befana 2019, giochi tra scope calzini a cura di CIRC-US, progetto che nasce dall’esperienza e passione di Sara Pantaleo per il movimento e dalla convinzione che l’attività fisica debba essere parte integrante della quotidianità di ognuno di noi, così da avvicinare grandi e piccini al mondo del circo.

Oltre agli spettacoli e alle mostre in programma in questo periodo, ai giardini di piazza Roma, sino al 6 gennaio, sono presenti giostre e animazioni per i bambini, mentre nella Sala Decurioni di Palazzo Comunale, sino al 13 gennaio, è possibile visitare l’esposizione di presepi organizzata dalla sezione cremonese dell’Associazione Amici del Presepio con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Fino al 19 gennaio gennaio 2019, al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”, c'è la mostra dedicata ai piccoli presepi, realizzata grazie alle rappresentazioni scultoree, pittoriche, in legno, grafiche e di espressione composita portate da singoli, gruppi e scolaresche.

Da segnalare infine, da sabato 29 dicembre a domenica 6 gennaio 2019, tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 16 alle 19, nella sede dell'Associazione Tapirulan di via XX Settembre, 22, la mostra Le ricette di Ugo gustosamente illustrate. L’estro culinario di Ugo Tognazzi incontra la creatività degli illustratori, il gusto prende forma e colore in una manciata di ricette da provare o semplicemente da contemplare. L'esposizione, che rientra tra l'altro nel programma dell'edizione 2018 Cremona per Ugo, è l'anteprima di alcune tavole che verranno pubblicate nel 2019 in un ricettario illustrato.