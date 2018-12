Gioca con noi: vota talento e passione

E’ partito il conto alla rovescia: il 7 gennaio 2019 torna il gioco dedicato alle scuole di danza di tutto il territorio. Una realtà dai grandi numeri che si alimenta di talento e passione. Moltissimi sono le allieve e gli allievi che si cimentano in una delle tante discipline legate all’arte di ballare dove corpo e mente sono coinvolti in egual misura. Grandi e piccini, dunque, tutti ammaliati dal fascino della danza qualsiasi sia la sua espressione: ed è proprio a questo pubblico variegato che è dedicata la nostra iniziativa che vuole esaltare l’alta qualità dell’offerta proposta a Cremona e provincia. Attraverso la compilazione di un coupon pubblicato tutti i giorni sul quotidiano La Provincia di Cremona e Crema i lettori potranno partecipare all’iniziativa W LA DANZA e dare il proprio voto alla propria scuola e all’insegnante del cuore.

Il primo coupon sarà sul giornale di lunedì 7 gennaio 2019. Il gioco si concluderà lunedì 11 febbraio 2019 con la pubblicazione dell’ultimo tagliando.



Due macro categorie

Due le macro categorie di scuole individuate - raggruppate in base ai generi insegnati - che saranno identificate da due colori. Rientrano nella categoria Blu le realtà che insegnano: classica, moderna, contemporanea, tip tap. Fanno parte del gruppo Rosso, invece, le scuole di danza orientale (danza del ventre…), danza caraibica (bachata, merengue, salsa…), danza latino-americana (samba, chachacha, swing, jive…), danze etniche, street dance (hip hop, funky, breakdance…), danza fitness (zumba, reejam, reggaeton fitness …), danze stile nazionale (ballo liscio, ballo da sala…), danza country, rock acrobatico e altro ancora.



Premio finale

Molto interessante il premio finale: le prime tre scuole classificate di ciascuna categoria potranno partecipare come protagoniste a una masterclass organizzata dal giornale proprio per loro, un momento di spettacolo durante il quale avranno la possibilità di mettere in luce la propria maestria.



Vincitori di tappa

del lunedì

Ma c’è di più. Le due scuole che vinceranno la tappa (una per ciascuna categoria) il 14, il 21, il 28 gennaio e il 4 febbraio si aggiudicheranno un servizio fotografico realizzato da un fotografo professionista che verrà pubblicato poi sul quotidiano La Provincia. Ogni scuola potrà vincere il servizio fotografico una volta sola.



Premio agli insegnanti

più votati

Ai due insegnanti (uno per categoria) che vinceranno la tappa, alla volta sempre del conteggio dei lunedì sopra elencati, il giornale regala l’opportunità di realizzare un video (che non dovrà superare i 5 minuti) di una loro coreografia o di un momento di lezione che poi verrà messo online sul sito del giornale www.laprovinciacr.it in un’area dedicata al gioco e condiviso anche sui social del quotidiano La Provincia.



Come giocare

Ecco, intanto, alcune indicazioni per partecipare al gioco. Ogni giorno — entro le 17 — verranno raccolti i coupon nelle tre redazioni del giornale La Provincia (a Cremona in via delle Industrie 2, a Crema in via Cavour 53 e a Casalmaggiore in via Pozzi 15) e verranno aggiornate le due classifiche; ai vincitori di ogni tappa (scuola e insegnante) sarà assegnato un bonus di 100 punti. Attenzione: al sabato i coupon devono pervenire entro le ore 12.



Foto aggiornate

delle scuole

Le scuole sono invitate a far pervenire al giornale all’indirizzo mail segreteria@cremonaonline.it le loro foto con insegnanti e allievi, scatti che verranno puntualmente pubblicati nelle pagine dedicate al gioco.

Jolly: i coupon speciali

Nel corso delle settimane di gioco la redazione si riserva di pubblicare coupon jolly che potranno poi essere consegnati dai partecipanti in qualsiasi momento del gioco.

Abbonamenti online

Il coupon – per chi ha l’abbonamento digitale al quotidiano La Provincia – deve essere stampato (una sola volta al giorno), completato con il numero dell’abbonamento e consegnato in una delle tre redazioni nei tempi e modi sopraddetti.

Per ogni informazione su premi e regole del gioco è possibile contattare la segreteria di redazione al seguente numero: 0372-498203.