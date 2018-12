In Vaticano il seminarista Aldo

CAORSO - Da un paesino di poche centinaia di anime, la frazione Muradolo, alla messa di Natale in Vaticano celebrata da papa Francesco e trasmessa in mondovisione. La sera della Vigilia è stato infatti Aldo Donelli, classe 1987, muradolese doc, a leggere il Vangelo durante la celebrazione più importante dell’anno nella basilica di San Pietro. In Italia è stata trasmessa da Rai Uno (2,3 milioni di spettatori) e i caorsani sono rimasti piacevolmente colpiti dalla bella sorpresa. Aldo è seminarista a Roma presso il Collegio diocesano Redemptoris Mater, è stato nominato diacono il 12 maggio di quest’anno in San Giovanni in Laterano e completerà il suo percorso verso il sacerdozio con l’ordinazione nella primavera del 2019. Lunedì sera si è inginocchiato di fronte al papa, poi ha raggiunto il leggìo e ha pronunciato in latino l’Annuncio della buona novella, tratto dal vangelo di Luca.

