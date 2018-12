Due colpi, stessa casa

CAORSO - Sono stati scoperti dal proprietario di casa che li ha costretti a scappare, ma il giorno dopo sono tornati e hanno portato a termine il loro intento. Ladri spregiudicati e insistenti quelli entrati in azione durante le feste nella centrale via Roma. A dire la verità hanno racimolato un bottino misero, qualche attrezzo e un casco da moto, ma hanno lasciato danni e tanta paura. Il primo raid è stato domenica 23, quando due uomini sono entrati nel garage di una famiglia. A scoprirli è stato il proprietario, entrato a sua volta per prendere la bicicletta: se li è trovati di fronte è si è messo a gridare. Uno dei due aveva in mano un casco, poi lasciato a terra. Per difendersi dalle eventuali cattive intenzioni il caorsano ha afferrato un martello, costringendoli così a scappare. Lunedì sera altra incursione, questa volta con scasso e piccone. I ladri sono infatti tornati nel garage già visitato e hanno rubato lo stesso casco che avevano tentato di prendere la sera precedente, oltre a qualche arnese.

