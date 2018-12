Rogo, decisivo intervento dei vigili del fuoco

CASTELLEONE - Serata della vigilia movimentata in via Bressanoro: divampano le fiamme dal tetto di un’abitazione ma l’intervento dei vigili del fuoco di Cremona e Crema è tempestivo. L’incendio è scoppiato alle 21 ed i pompieri sono rimasti al lavoro a Castelleone per tutta la notte. Si sono infatti alternate diverse squadre e la situazione è tornata alla normalità verso le 13.30 di Natale. Non è chiaro se in quel momento la famiglia fosse o meno in casa. Ciò che è certo e che fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se stando alle prime ricostruzioni sembra che si siano registrati danni ingenti alla struttura.

