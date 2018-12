Evade dai domiciliari per comprare le sigarette, arrestato

CREMONA - Nella giornata di Natale, personale della squadra mobil, sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso ha proceduto all’arresto per il reato di evasione di un cittadino italiano, L.P. , di anni 54 , con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e inerenti reati fiscali. L'uomo era agli arresti domiciliari presso l’abitazione del nipote in una casa della prima periferia di Cremona per i reati di truffa e insolvenza fraudolenta.

Gli uomini della Squadra Mobile, agli ordini del commissario capo Mattia Falso durante un servizio di contrasto al crimine diffuso hanno intercettato, in via San Rocco, il 54enne conosciuto agli investigatori, a bordo di una autovettura, mentre si stava portando verso il centro che ha riferito di essersi allontanato da casa per comprarsi le sigarette.

