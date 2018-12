Perde il controllo dell'auto, cinque vetture danneggiate

CREMONA - L'elevata velocità e il fondo stradale reso viscido dall'umidità sono le cause dell'incidente che si è verificato alle 22 della vigilia di Natale in via Massarotti. Paura, ma nessun ferito tra i tre giovani a bordo di una Fiat Punto. Ingenti i danni a tutti i veicoli coinvolti. Il conducente della Punto, infatti, ha perso il controllo della vettura all'altezza della semicurva. L'auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro quattro auto parcheggiate: una Fiat 600, una Nissan Juke, un'Audi A3 e una Renault Clio. Rilievi della polizia locale.