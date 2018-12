Shopping natalizio 'caliente', promosso corso Garibaldi

CREMONA - Shopping natalizio ‘caliente’, domenica 23 dicembre, nell’ultima domenica prima delle feste. E in corso Garibaldi c’è chi tenta un primo bilancio del nuovo assetto pedonale: «Siamo stati penalizzati durante il cantiere — spiega Giorgio Soldi, di ‘Tè per due’, collocato nella casa nuziale di Antonio Stradivari —, ma ora devo dire che funziona. Si vede la differenza rispetto a prima: la gente ha effettivamente allungato la passeggiata. Ora bisogna migliorare l’arredo». Per quanto riguarda lo shopping, «non mi posso lamentare. Certo, non siamo più negli anni Ottanta o Novanta, ma direi che sta funzionando». Anche Maria Luisa Carminati, di ‘Dolci Cose’, ricorda la penalizzazione subita durante il cantiere. Bene anche alla pelletteria Stanga: «Non siamo stati fermi un minuto», spiega il titolare, Franco Stanga. «Tanta gente anche nel nostro negozio al centro commerciale CremonaPo». Insomma, un primo bilancio positivo confermato anche da Agostino Boschiroli, presidente di Confesercenti della Lombardia Orientale sede di Cremona: «La corsa al regalo è partita un po’ al rallentatore, ma è esplosa negli ultimi giorni. Tra l’altro, mi fanno notare gli associati, i clienti arrivano in negozio con già un’idea precisa di acquisto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO