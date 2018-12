'Cremona sia consapevole della propria unicità'

CREMONA - Un appello affinché Cremona sia sempre più consapevole della propria unicità e una conferma: le risorse per la cultura ci sono. Così il ministro dei Beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli si è espresso a margine della sua vista a Cremona. Bonisoli era in città per ricevere in dono il libro fotografico di Mino Boiocchi pubblicato dalla Fantigrafica. Un momento che ha sottolineato il valore artistico e culturale del volume ‘Cremona, la città di Stradivari’ (704 pagine, 950 foto della città e del territorio).

