Ladri in casa a Cavatigozzi, razzia di coppe e trofei

CREMONA - L’ultimo trofeo l’aveva messo in bacheca domenica 16 dicembre, ma non ci è rimasto a lungo. Qualche giorno dopo, infatti, la sua villetta a schiera a Cavatigozzi è stata presa d’assalto, verso le 17, da una banda di ladri che ha fatto razzia di coppe e targhe, d’argento e oro. E si è intascata anche qualche orologio. Ingenti i danni all’abitazione, circa duemila euro. Ben lontani dall’essere dei professionisti, i ladri, infatti, per aprirsi la strada hanno devastato infissi e tapparella, accanendosi anche su una porta già aperta. Per lo sportivo di Cavatigozzi, che ha presentato denuncia in questura, non è la prima brutta avventura. Già qualche anno fa, infatti, la villetta dove abita era stata presa di mira da una gang che aveva rubato coppe e trofei di metallo pregiato.

