Trasporto dei disabili, furgone all’avanguardia alla casa di riposo

OSTIANO - Un nuovo mezzo di trasporto per gli ospiti del centro diurno integrato della casa di riposo ‘Bruno Pari’. Nei giorni scorsi è stato ritirato dalla ditta Rolfi Allestimenti Speciali di Ponte San Marco, in provincia di Brescia. Si tratta di un nuovo Citroen Jumper con trasformazione ‘Pit stip by Rolfi’, una novità assoluta per il trasporto di persone disabili. Grazie a questo innovativo sistema elettroidraulico, infatti, ciascuna carrozzina può essere caricata e bloccata a bordo in meno di un minuto, riducendo di oltre cinque volte il tempo solitamente necessario con i tradizionali sistemi di carico e fissaggio.

L’acquisto dell’automezzo è stato possibile grazie anche al contributo ricevuto dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, che ha concesso un finanziamento di euro 19mila euro con il progetto ‘Ulisse’. Inoltre si sono aggiunti quattro sponsor per un ammontare complessivo di altri 4mila euro (le ditte Costruzioni Castellini di Gottolengo, Cba Informatica di Rovereto, Ardigò srl di Sesto ed Uniti, Markas s.r.l. di Bolzano)

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO