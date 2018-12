Naviglio, allarme sponde: 'Nessuna sottovalutazione'

CREMONA - "Posso garantire che da parte del Comune di Cremona non c'e alcuna sottovalutazione sulla situazione delle sponde del canale Naviglio". Lo dice l'assessora all'Ambiente, Alessia Manfredini, dopo l'allarme lanciato dai residenti della palazzina del civico 38 di via San Francesco, quartiere Sant'Ambrogio per bocca dell'amministratore Gianfranco Saccani. Oggetto del contendere le sponde del corso d'acqua (ormai erose) e il mancato intervento del Comune anche dopo due sopralluoghi dei vigili del fuoco.

"Le situazioni legate al rischio idraulico e geologico - sottolinea Manfredini - vengono continuamente monitorata dagli uffici tecnici. Dopo una serie di sopralluoghi, il consolidamento delle sponde del Naviglio Civico lungo via Naviglio é stato inserito come priorità numero uno, nell'elenco inviato ai primi di settembre al Ministero per la ricognizione nell'ambito del monitoraggio sullo stato di conservazioni e manutenzione delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche. Su questo tema, sarebbe utile far fronte comune per ottenere cofinanziamenti da parte di Regione Lombardia o Governo, perché dopo la richiesta urgente degli elenchi, qualche giorno dopo il crollo del Ponte di Genova, aspettiamo anche lo stanziamento delle risorse a favore degli Enti locali realizzare gli interventi".

