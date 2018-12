Festa in città, una ricca domenica natalizia

CREMONA - Sarà una domenica 23 dicembre ricca di iniziative, per chi vuole festeggiare il Natale in città. Oltre al mercatino di via San Tomaso (dalle 9 alle 19.30), dalle 8 alle 19 in piazza Stradivari, nell’ambito della manifestazione ‘Le 4 stagioni di Cremona’, c’è il mercato biologico organizzato da ABA Lombardia. Dalle 16 alle 19 a SpazioComune (piazza Stradivari, 7), il principale momento di animazione della giornata: ‘La principessa Belle e la magia dei suoi amati libri, ispirato alla protagonista femminile della fiaba popolare ‘La bella e la bestia’, e personaggio dell’omonimo film animato della Disney. Belle, principessa che non ama corone e gioielli, si immerge nel fantastico mondo dei libri, leggerà e racconterà storie, attraversando mari e monti, regni fantastici, e avventure indimenticabili. La festa continua lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, con ‘Riscaldiamo il Natale con il calore delle note’: musiche natalizie con il trio musicale di PosainOpera Company, che interpreterà i classici più famosi di fiabe e cartoni animati, in corso Campi e in corso Garibaldi. Il trio musicale, con le splendide voci di Marta e Federico, trasporterà gli ascoltatori in atmosfere idilliache, dove tutti i sensi si allineano in una partitura che va dritta al cuore. Infine, oltre agli spettacoli e alle mostre in programma in questo periodo, ai giardini di piazza Roma per tutti questi giorni sono presenti giostre e animazioni per i bambini, mentre nella Sala Decurioni di Palazzo Comunale è possibile visitare l’esposizione di presepi. Al Museo del Cambonino, mostra dedicata ai piccoli presepi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO