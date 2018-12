Smog, revocate da domenica 23 dicembre le limitazioni di primo livello

"Revoca a partire dalla giornata di domenica 23 dicembre, delle limitazioni di primo livello nei comuni interessati delle province di Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Cremona che hanno registrato per il secondo giorno consecutivo i valori di polveri sottili sotto al limite". Lo comunica una Nota della Regione Lombardia. "Il rientro dei valori entro i 50 microgrammi per metro cubo anche nella giornata di sabato 22 - continua la Nota - comporta la revoca delle disposizioni previste dopo i giorni consecutivi di superamento. Il bollettino meteo ARPA conferma per i prossimi giorni condizioni favorevoli o variabili all'accumulo degli inquinanti, con stabilità atmosferica, assenza di precipitazioni e scarsa ventilazione nei bassi strati".

