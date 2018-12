Ponte inagibile, si farà la nuova struttura

CASTELLEONE - Approvato in giunta il progetto esecutivo del nuovo ponte di Borgo Serio, opera che andrà a sostituire l’attuale manufatto in legno, chiuso da oltre tre mesi in quanto inagibile. I fondi, circa centomila euro, sono già stati stanziati. Considerati i tempi tecnici della burocrazia, entro i prossimi novanta giorni si dovrebbe riuscire a concludere la gara d’appalto e assegnare i lavori. Salvo inconvenienti, il cantiere potrà essere approntato in primavera. E, come prima operazione, richiederà lo smaltellamento della struttura esistente, costruita 25 anni fa e già inesorabilmente compromessa. Anche per evitare di ritrovarsi in futuro in situazioni analoghe (cedimenti e chiusure), il Comune ha scelto di cambiare materiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO